مدرب زاخو: طموحنا الفوز على الرمادي

2019/07/06 | 18:52

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بغداد/ بلال زكي

أكد مدرب كرة زاخو عزم فريقه على اقتناص النقاط الثلاث لمواجهته المقبلة التي سيلاقي فيها الرمادي مساء يوم غد الاثنين في ملعب الصناعة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الحاسم المؤهل للممتاز, بينما وجه انتقادا شديدا للاعبيه برغم الفوز الذي تحقق في الجولة الأولى على سوق الشيوخ بهدف نظيف.

وقال أحمد كاظم في تصريح خص به «الصباح الرياضي» ان اللقاء أمام الرمادي مهم جدا لان الفوز فيه سيضع زاخو في خانة الأندية التي ستنافس بقوة على خطف بطاقة التأهل لاسيما ان معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية بعد اجتياز حاجز سوق الشيوخ الذي يعد أبرز أندية المجموعة, مستدركا ان صعوبة مواجهة الغد تكمن في كون المنافس سيلعب من أجل الفوز دون سواه للحفاظ على آماله قائمة في التأهل, كما انه يضم في صفوفه نخبة جيدة ومتجانسة من اللاعبين الشبان واصحاب الخبرة.

واضاف ان الجهاز الفني وجه انتقادا شديدا للاعبين عقب الفوز في المباراة الأولى لان المستوى العام لم يكن جيدا على الاطلاق, لكننا نعول على ارتفاع جاهزية اللاعبين وزيادة عاملي التفاهم والانسجام تدريجيا خلال المباريات المقبلة, بعد ان تعذر على الادارة تأمين معسكر تدريبي أو حتى مباريات تجريبية على مستوى عال نتيجة الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها النادي.

واشار الى ان جميع مباريات الدوري التأهيلي لها خصوصية كبيرة كونها تلعب من مرحلة واحدة وبالتالي ان فقدان أي نقطة يصعب تعويضه وقد يلقي بظلاله على مساع الأندية في بلوغ منافسات الممتاز, لذا فانه دائما ما يعمل مع لاعبيه على ضرورة التركيز خلال المباريات ومحاولة تقليل الأخطاء والهفوات واستغلال ابرز نقاط الضعف لدى المنافسين للخروج بالعلامة الكاملة والاقتراب تدريجيا من تحقيق حلم العودة الى دوري الأضواء.

تجدر الاشارة الى ان الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تقام جميع مبارياتها في العاصمة بغداد شهدت فوز الصناعة على الرمادي بهدف دون رد وفوز زاخو على سوق الشيوخ بذات النتيجة, وحسم التعادل الايجابي «2-2» مواجهة الكوفة وبرايتي.

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