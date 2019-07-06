2019/07/06 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

انتقد رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء فريق كرة القدم في النادي لعدم ظهوره بالمستوى الذي يليق باسمه ، عندما خسر أمام فريق سامراء بهدفين مقابل هدف في اولى مبارياته ضمن دوري الدرجة الاولى المؤهل للممتاز.

وقال أحمد هدام لـ(الصباح الرياضي) ان فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مجريات المباراة خصوصا بعد أن أضاع لاعبوه عدة فرص حقيقية لتسجيل الأهداف في الشوط الأول.

وأضاف ان الهدف الذي دخل مرمانا في شوط المباراة الأول جاء نتيجة خطأ دفاعي فادح بعد أن تسيد فريقنا دقائق هذا الشوط الذي انتهى بتقدم سامراء بذات الهدف.

ولفت هدام الى ان الشوط الثاني شهد وللأسف تراجعا غير مبرر في مستوى فريقنا، ما جعل الامور تفلت من يد المدرب حيدر يحيى الذي حاول بشتى الوسائل إعادة المباراة الى نقطة البداية بزجه أكثر من لاعب في منطقة العمليات لكن شيئا من هذا لم يحدث، ليدخل مرمانا هدف ثان صعب من مهمة الفريق رغم تقليص الفارق بتسجيلنا هدفا واحدا لكنه لم يف بالغرض لتذهب نقاط المباراة الى سامراء على أمل أن يتعض لاعبونا من هذا الدرس الذي كان قاسيا بحق عندما أضاعوا فرصا لا تصدق ومن خطأ دفاعي تهتز شباكنا.



وشدد هدام على ضرورة التواصل بقوة لجميع لاعبي فريقنا وكادرهم التدريبي الذي يقف على رأسه المدرب القدير حيدر يحيى الذي يمتلك كفاءة فنية وقدرة تدريبية عالية من خلال الخزين الذي يمتلكه وحقق به نتائج طيبة خلال المواسم الماضية، مؤكدا ان الفرصة ما زالت قائمة ويمكن التعويض في المباراة المقبلة من بوابة فريق غاز الشمال الباحث عن التعويض هو الآخر لهزيمته أمام القاسم بهدفين نظيفين، الأمر الذي يجعلنا نعد العدة بصورة غير اعتيادية لحسم نتيجة اللقاء الذي سيمنح لاعبينا جرعة معنوية عالية لمواصلة المشوار بقوة لاسيما انه ما زال في بدايته وهناك فسحة للتعويض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدام يشدد على ضرورة التعويض أمام غاز الشمال) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدام يشدد على ضرورة التعويض أمام غاز الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).