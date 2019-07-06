أمانة بغداد تمهل

2019/07/06 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الأمانة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "بلدية الشعب قامت، اليوم، بإنذار المتجاوزين ضمن شارع الطالبية بكتب رسمية سلمت لهم ضمن واجهة المحلة 321 المتمثلة بشارع الطالبية المستغل لعرض المكائن والمحركات والمواد الاحتياطية الخاصة بالسيارات".وأضافت الأمانة، أن "إمهالهم مدة أسبوع واحد لرفع تجاوزاتهم وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية بإزالتها وتحميلهم التبعات القانونية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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