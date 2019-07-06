وزير الشباب والرياضة: تضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم سيفتح باباً لرفع الحظر الكلي

2019/07/06 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم السبت، أن استضافة المجموعة الثانية لبطولة غرب اسيا ونجاحها سيفتح المجال امام رفع الخظر الكلي عن الملاعب العراقية.

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