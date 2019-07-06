2019/07/06 | 18:56

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تخصيص 15 مليار عراقي لاكمال المشاريع الخدمية المتوقفة في كربلاء

بغداد/..



خصص وزير التخطيط نوري الدليمي ، 15 مليار دينار عراقي لاكمال المشاريع الخدمية المتوقفة في كربلاء .

وبين الدليمي في مؤتمر صحفي عقده عند زيارته كربلاء ولقائه الحكومة المحلية، ان "الوزارة وافقت على قرار الحكومة المحلية في كربلاء بمناقلة مبلغ 15 مليار دينار عراقي المخصص للمجمع الحكومي وتخصيصه الى المشاريع الخدمية المتوقفة في المحافظة".

واوضح الدليمي، ان "محافظ كربلاء نصيف الخطابي دعا اثناء اللقاء ، اعادة النظر باحتساب نسبة المحافظة من الموازنة بالاعتماد على النسب السكانية الحقيقية ،وتطوير البنى التحتية بما يتناسب واهمية المحافظة باستقبالها ملابين الزائرين".انتهى 3

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