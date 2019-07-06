مصرع وجرح خمسة مدنيين في حادثي سير بديالى

2019/07/06 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مدني مصرعه واصيب أربعة آخرون في حادثي سير شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر في الشرطة لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان حادث سير وقع على طريق رئيس قرب قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة ، اسفر عن مصرع مدني وجرح آخر .واضاف :” ان ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح في […]

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