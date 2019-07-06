2019/07/06 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، عن مواصلة ملاكاتها الفنية والهندسية عملها لاعادة تأهيل وتشغيل محطة تحلية ناحية سفوان بمحافظة البصرة لزيادة طاقتها الإنتاجية الى الضعف.وقال رئيس قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة كريم الأنباري، ان "الملاكات الفنية والهندسية في القسم تواصل العمل ولساعات متأخرة من الليل لإعادة تأهيل وتشغيل محطة تحلية ناحية سفوان بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة.

واضاف الانباري، ان "ملاكات العتبة الحسينية تقوم حاليا بتوسعة قدرة المحطة لانتاج 75م3 / بالساعة بعد ان كانت 37م3/ بالساعة".

وتابع، "تم تفكيك واعادة تنصيب وتوسعة (4) محطات منفصلة وتغيير شبكة الانابيب القديمة واستبدالها بجديد، وتغيير انابيب الابار ونصب خزان ماء كبير، فضلا عن تغيير الشبكات الارضية ونصب مظلة كبيرة بطول 18 م وبعرض7,5م".

واردف "تم تجهيز موقع المحطة بمولدات عدد (2) كبيرة وصغيره مع نصب حوض كبير لتجميع مياه الابار مع نصب 6 فلاتر رمليه كبيرة ونصب خزان كبير سعة 100 متر مكعب ونصب منظومة تغذية للسيارات الحوضية".

واشار الانباري وفقاً لموقع العتبة الحسينية المقدسة، الى ان " الملاكات ستباشر بحفر خمسة ابار جديدة، فضلا عن حفر بئر ارتوازي لحقن ماء الفضلة الى جانب صيانة الابار القديمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((مجانا) لاهالي البصرة.. العتبة الحسينية تعمل على اعادة تأهيل وتوسعة محطة تحلية مياه ناحية سفوان) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((مجانا) لاهالي البصرة.. العتبة الحسينية تعمل على اعادة تأهيل وتوسعة محطة تحلية مياه ناحية سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).