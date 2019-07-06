هاشتاك بابل تراث عالمي يتصدر ترندات تويتر

2019/07/06 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصد مركز الاعلام الرقمي وجود تفاعل واضح وكبير من قبل المغردين في

منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر ، مع وسم بابل تراث عالمي

لدرجة تصدره الوسوم الاكثر تداولا بالنسبة للعراق .

وذكر المركز في بيان ، اليوم ان "الوسم المكتوب باللغة الانكليزية

{‏Babylon_World_eritage }والمترجم عن الهاشتاك الاصلي، تصدر ايضا

الوسوم الاكثر تداولا، وهو الامر الذي لايحدث كثيرا"،مبينا ان "حملة

وزارة الثقافة العراقية ودعوة وزيرها عبد الامير الحمداني عشية

مؤتمر باكو لاقت قبولا واسعا لدى جمهور منصات التواصل الاجتماعي في

العراق .واكد على اهمية توحيد الهاشتگات في الحملات الوطنية على منصات

التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل معها واحتلالها صدارة ترند

المنطقة الجغرافية وارسال رسائل ايجابية تتعلق بالعراق .وانتقد المركز تغريدات صدرت من جانب مسؤولين كبار بعد اعلان ادارج

مدينة بابل على لائحة التراث العالمي، حيث استخدم بعضهم هاشتاكات

عديدة بطريقة غير صحيحة، واخرون لم يستخدموا اي هاشتاك للتغريدة،

وهو الامر الذي يؤشر على عدم معرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع منصات

التواصل الاجتماعي، منوهاً ان "حساب شبكة الاعلام العراقي على تويتر

لم يتطرق للهاشتاك على الاطلاق في يوم اختيار بابل، ولم يضع

الهاشتاك الا في اليوم الثاني بعد اختفاء الهاشتاك من الترند ".

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