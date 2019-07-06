2019/07/06 | 19:00

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اثناء اخمادهم حريق الكوفة ..



رجلي اطفاء يتعرضان لاصابات بليغة (صور)

تعرض اثنين من المنتسبين في الدفاع المدني الى اصابات بليغة خلال

عملية اخماد حريق اندلع في معرض قصر الكوفة للاثاث في النجف الاشرف.

وذكر مصدر امني ، ان" الحريق تسبب بصعقة كهربائية لاحد منتسبي

الدفاع المدني خلال اخماد حريق اندلع في معرض قصر الكوفة للاثاث،

فيما تعرض منتسب اخر للسقوط في موقع الحادث".

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