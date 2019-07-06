الكشف عن حراك برلماني لمقاضاة الحكومة!

2019/07/06 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص … كشفت كتلة بيارق الخير البرلمانية، اليوم السبت، عن وجود حراك برلماني يهدف الى مقاضاة حكومة عادل عبدالمهدي.وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي، لوكالة /بدر نيوز/ ان “هناك توجه لدى بعض النواب من كتل سياسية مختلفة الى اقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا، ضد حكومة عادل عبدالمهدي”.وبين الخالدي ان “سبب تلك […]

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