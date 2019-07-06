2019/07/06 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت، جهات كردية بالسيطرة على شركتي قيوان وكار النفطية لتهريب النفط خارج البلاد دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما بينت أنها شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق.وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح صحفي ، إن “الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان تفرض سيطرتها بشكل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية تتهم جهات كردية بالسيطرة على شركتي قيوان وكار لتهريب النفط خارج البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية تتهم جهات كردية بالسيطرة على شركتي قيوان وكار لتهريب النفط خارج البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية تتهم جهات كردية بالسيطرة على شركتي قيوان وكار لتهريب النفط خارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).