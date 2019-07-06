اخماد حريق اندلع في معرض للاثاث في النجف

2019/07/06 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / النجف الاشرف… أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم السبت، ان فرقها تكافح حريقا اندلع داخل معرض للاثاث في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الاشرف.وذكرت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز / نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تكافح النار المشتعلة داخل معرض قصر الكوفة للاثاث الواقع على الشارع الرئيسي في قضاء […]

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