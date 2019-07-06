2019/07/06 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت، أن جمهور تويتر تفاعل بكثافة مع هاشتاك #بابل_تراث_عالمي، بعد ساعات من ادراجها على لائحة التراث العالمي لليونسكو.وقال المركز في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، تم “رصد تفاعل واضح وكبير من قبل المغردين في منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر ، مع وسم بابل تراث عالمي لدرجة تصدره الوسوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمهور تويتر يتفاعل بكثافة مع هاشتاك #بابل_تراث_عالمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمهور تويتر يتفاعل بكثافة مع هاشتاك #بابل_تراث_عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).