القدو: حكومة المجاملات ستسوف خيانة الفلاحي والسفارة الأمريكية تضغط بقوة لإغلاق الملف

2019/07/06 | 19:10

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بغداد :سومر نيوز

وصف النائب عن تحالف البناء حنين القدو، السبت، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”حكومة المجاملات وا...

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