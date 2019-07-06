الثاني في غضون 24 ساعة.. كاليفورنيا تتعرض لاقوى زلال منذ 20 عاما

2019/07/06 | 19:10

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متابعة :سومر نيوز

ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا في وقت متأخر الجمعة، وهو الأعنف الذي يضرب الولاية ...

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