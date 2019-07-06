صورة: النيران تلتهم معرضا للاثاث في الكوفة

2019/07/06 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت عن اخماد حريق اندلع في معرض لبيع الاثاث ففي الكوفة بمحافظة النجف.وقال بيان للمديرية تلقته “خطوة برس” إن “حريقا نشب داخل معرض قصر الكوفة للاثاث الواقع على الشارع الرئيسي في قضاء الكوفة”.وأضاف البيان أن “عشر فرق إطفاء هرعت الى موقع الحادث من فورها

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