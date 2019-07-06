2019/07/06 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس كشف المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل العقيد الحقوقي عادل العناوي اليوم السبت، عن القبض على ثلاثة متهمين بحيازة مواد مخدرة في سيطرة النيل شمالي المحافظة.وقال العناوي في تصريح تلقت خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل) شمالي مدينة الحلة ، تمكنت من اعتقال ثلاثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة متهمين بحيازة مخدرات النيل شمالي بابل وكالة خطوة برس.

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