العرب وفن (التفاوض)

2019/07/06 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي

انشغل الاعلام العربي منذ ايام بما يسمى بـ«ورشة البحرين».



وما لفت نظري ان جميع من فاوض في القضية الفلسطينية استصحب معه حجم الهزائم والانكسارات

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