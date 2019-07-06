البرلمان ينشر جدول أعمال الجلسة 31 للفصل التشريعي الثاني

2019/07/06 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم مجلس النواب التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين وتسعة عشر.

واوضحت وثيقة صادرة عن مجلس النواب جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين للفصل التشريعي الثاني المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل المصادف الثامن من تموز الجاري والذي تضمن التصويت على مقترح التعديل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية الفين وتسعة عشر، إضافة إلى التصويت على مشروع التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين، والتصويت على التوصيات الخاصة بأزمة السكن.

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