المؤتمر الوطني يرد على سفير العراق في واشنطن: مشاريع التطبيع تولد ميتة

2019/07/06 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد حزب المؤتمر الوطنيّ العراقي، على تصريحات السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين بشأن العلاقات بين بغداد وتل ابيب.وقال القيادي في الحزب محمد الموسوي، في بيان صحفي، ان “مشاريع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي دائماً ما تولد ميتة حتى وأن حاول البعض تزويقها تحت شعارات وعناوين براقة”.وبين الموسوي ان “التعبير عن الموقف الرسمي العراقي […]

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