أمانة بغداد توجه انذاراً الى المتجاوزين في شارع منطقة الطالبية شرقي العاصمة

2019/07/06 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

وجهت

امانة بغداد، السبت، انذاراً الى المتجاوزين في شارع منطقة الطالبية شرقي العاصمة.

وذكرت

الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بلدية الشعب وجهت بإنذار

المتجاوزين ضمن شارع منطقة الطالبية بكتب رسمية سلمت لهم ضمن واجهة المحلة 321

المتمثلة بشارع الطالبية المستغل لعرض المكائن والمحركات والمواد الاحتياطية

الخاصة بالسيارات”.

وأضافت

انه “تم امهال المتجاوزين أسبوعاً واحداً لرفع تجاوزاتهم، وبخلافه ستقوم

دائرة البلدية بإزالتها وتحميلهم التبعات القانونية”.

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