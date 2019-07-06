الكمارك تعلن إعادة اصدار 32 حاوية مخالفة وضبط مستلزمات طبية في البصرة

2019/07/06 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن إعادة إصدار ٣٢ حاوية مخالفة في بوابة

البصرة وضبط أخرى بمستلزمات طبية في كمرك ام قصر الجنوبي.

وذكرت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطة الكمركية

في كمرك بوابة البصرة اعادت اليوم السبت إصدار (٣٢) حاوية مخالفة تحمل مواد متنوعة

وردت بدون اوراق رسمية”.

وأضافت

أنه “تم ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم في جمرك ام قصر الجنوبي تحتوي على مستلزمات

طبية مخالفة حيث تبين بالكشف ان المواد المشحونة لا تتطابق مع الكميات والبند

الكمركي المثبت في إجازة الاستيراد وكذلك نوع المواد مخالفة لاجازة وزارة الصحة

وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيلت بالسيل الكمركي وإحالتها للقضاء”.

وأشارت

الى “اتمام الإجراءات القانونية بحق المخالفات اعلاه في مراكزها الكمركية

كانت وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”.

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