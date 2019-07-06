الاتحاد الوطني يسمي دارا رشيد لوزارة التعليم

2019/07/06 | 19:15

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ كردستان

بغداد اليوم- بغداد

رد حزب المؤتمر الوطني، السبت، على ما ادلى به سفير العراق في واشنطن من تصريحات بخصوص العلاقات بين بغداد وتل ابيب.

وقال القيادي في الحزب محمد الموسوي في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، رداً على على تصريحات السفير لدى واشنطن

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