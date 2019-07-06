الداخلية تشكل مجلس تحقيقي بحق دورية بسبب مشاجرة بنادي العلوية في بغداد

2019/07/06 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تشكيل مجلس تحقيقي بحق دورية على

اثر مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص بنادي العلوي وسط العاصمة بغداد.

وذكر اعلام الوزارة في

بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “بعد حصول مشاجرة يوم الجمعة

2019/7/5 امام الباب الامامية لنادي العلوية الواقع ضمن ساحة الفردوس، وبسبب عدم

اخذ الدور الحقيقي والتلكؤ لدورية النجدة المتواجدة في المنطقة في سرعة اتخاذ

الاجراءات الأصولية”.

وتابع البيان “امر

مدير النجدة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق طاقم الدورية ومحاسبة المقصرين وفق القانون”.

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