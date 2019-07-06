اصابة عامل مصري بانفجار ٣ عبوات على رتل “دعم لوجستي” تابع لشركة أمريكية في البصرة

2019/07/06 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت مساء اليوم ثلاث عبوات ناسفة على رتل “دعم لوجستي” تابع لشركة أمريكية ي منطقة سفوان في البصرة.وقال مصدر امني في تصريح صحفي :” ان عاملا مصريا اصيب في حصيلة أولية للحادث “./انتهى

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