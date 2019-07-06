2019/07/06 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس نشر مراسل تلفزيوني فيديو مصوراً يشكو فيه من تهديد خط على باب شقته “مطلوب دم” من قبل جماعة يُعتقد أنها عصابة نافذة تسيطر على استثمارات مدينة السماوة، كانت تراقبه عبر مجهولين منذ فترة وتجمع عنه المعلومات في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى حيث يسكن وعائلته.وبحسب بحث قام به مرصد الحريات الصحفية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحفي “مطلوب دم” بعد انتقاده سوء الخدمات العامة وكالة خطوة برس.

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