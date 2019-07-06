2019/07/06 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلنت السلطة الكمركية في كمرك بوابة البصرة اليوم السبت عن إعادة إصدار (٣٢) حاوية مخالفة تحمل مواد متنوعة وردت بدون اوراق رسمية.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنها “أعادت إصدار (٣٢) حاوية مخالفة تحمل مواد متنوعة وردت بدون اوراق رسمية، وضبطت حاوية حجم (٤٠) قدم في كمرك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: إعادة إصدار ٣٢ حاوية مخالفة..



وضبط ليبلات للتزوير وكالة خطوة برس.

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