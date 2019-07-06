برلمان كردستان يطالب بغداد بمواقف صارمة تجاه هذه القضية

2019/07/06 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق طالب عضو #برلمان_إقليم_كردستان #عثمان_كريم، اليوم السبت، #الحكومة_الاتحادية بموقف صارم، جراء تكرار القصف التركي، على أراضي الإقليم.عثمان قال لـ”الحل العراق“، إن «الأيام الماضية شهدت قصفاً عنيفاً، على […]

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