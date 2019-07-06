2019/07/06 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير، عصر اليوم السبت، في معرض للأثاث بقضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف.وقال المصدر، إن حريقاً كبيراً اندلع في معرض للأثاث بمنطقة الحارس الواقع ما بين قضاء الكوفة، والنجف الأشرف”.وأضاف المصدر ، أن “فرق الدفاع المدني تواصل إخماد الحريق دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية حتى الآن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف:اندلاع حريق كبير في معرض للأثاث بقضاء الكوفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف:اندلاع حريق كبير في معرض للأثاث بقضاء الكوفة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف:اندلاع حريق كبير في معرض للأثاث بقضاء الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).