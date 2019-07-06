الكعبي: تصريحات سفير العراق لدى الولايات المتحدة لا تمثل موقف العراق الرافض لأية علاقة مع الكيان الغاصب

2019/07/06 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت ، تصريحات السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين ، معتبرا اياها بانها لا تمثل موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض لأية علاقة مهما كان نوعها مع الكيان الغاصب.

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