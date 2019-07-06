انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الاسرائيلية

2019/07/06 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/

دولي

افادت

وسائل اعلام دولية، السبت، بانفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الاسرائيلية.

وقال

موقع “فرانس 24″، في خبر عاجل تابعته السومرية نيوز، إن “سيارة

مفخخة انفجرت، قبل قليل، بالقرب من وزارة الدفاع في تل ابيب”، من دون ذكر

المزيد من التفاصيل.

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