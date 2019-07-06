2019/07/06 | 20:02

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بالفيديو ..



طرح ملف إخراج القوات الأميركية "يزعج" الكثير من النواب

الحديث عن ملف اخراج القوات الامريكية بدأ يزعج الكثير من النواب ،،

هذا الصمت المطبق حيال هذا الامر سيفتح ابواباً اخرى على العراق

وربما التخابر مع الأميركان لم يكن آخرها..

تقرير : جعفر الناصري

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