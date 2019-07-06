2019/07/06 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3_5K57elW4k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بابل تتربع على #عرش #التراث #العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بابل تتربع على #عرش #التراث #العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).