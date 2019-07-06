بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل

2019/07/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل.

وكان مجلس النواب، في (2 تموز 2019)، قراءة مشروع قانون معالجة التجاوزات، فيما رفع جلسته حتى اشعار آخر.

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