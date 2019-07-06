غدا.. أنصار الله الحوثية تكشف أسلحة جديدة بينها صاروخ مجنح

2019/07/06 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، أنه سيتم غداً الكشف عن أسلحة جديدة بينها صاروخ باليستي

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