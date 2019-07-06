الشيخ الأمين: الحفاظ على الحكومة ضرورة وطنية والسعودية فشلت بالعراق

2019/07/06 | 20:13

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عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الحفاظ على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "ضرورة وطنية"، فيما اشار إلى أن

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