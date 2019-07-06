قانوني عن جدل قانون الاتحادية: بعض النواب ربما “اختلط عليهم الأمر”

2019/07/06 | 20:14

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سومر نيوز: بغداد..



أكد خبير قانوني، السبت, أن اختصاص مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحاية العليا لا يخوّله ترشيح ...

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