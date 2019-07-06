مكتب الحشد في النجف: اكتمال ترويج طلبات 115 حاجا من ذوي الشهداء

2019/07/06 | 20:14

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بغداد :سومر نيوز

اعلن مكتب هيئة الحشد في النجف، اليوم السبت، اكتمال ترويج طلبات 115 حاجا من ذوي الشهداء.

وذكر موفد ا...

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