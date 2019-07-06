أمير قطر يلتقي ترامب يوم 9 تموز في واشنطن

2019/07/06 | 20:16

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(المستقلة)..



ذكرت وكالة الانباء القطرية ان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التاسع من يوليو/تموز الجاري بالبيت الأبيض.

وقالت الوكالة أن الهدف من اللقاء بحث أوجه تطوير التعاون الإستراتيجي القائم بين الدوحة وواشنطن في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.

وكان البيت الأبيض قد اعلن في يونيو /حزيران المنصرم إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

والتقى تميم في شهر أبريل/نيسان من العام 2018 في البيت الأبيض بترامب الذي أكد حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.

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