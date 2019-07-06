الاتفاق على تقرير مصير حدود سيرانبند في غضون اسبوعين

2019/07/06 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كردستان (غرب) "بهمن مرادنيا"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ السليمانية "هيفال ابوبكر" اليوم السبت، ان زيارة الوفد العراقي افضت الى نتائج ا...

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