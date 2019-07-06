اتفاق بين إيران والاقليم لامداد السليمانية بالكهرباء

2019/07/06 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة سنندج في كوردستان ايران، اليوم السبت، ان بامكانها ايصال الكهرباء الى اقليم كوردستان عن طريق المحافظة، لافتا الى ان بالامكان تجهيز السليمانية حاليا بـ 300 ميغاواط باقل الكلف ورفع الكمية في المستقبل الى 900ميغاواط.من جهته اعلن مدير عام كهرباء محافظة السليمانية سالار حسام الدين في تصريح […]

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