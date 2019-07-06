الكعبي : تصريحات السفير العراقي لدى واشنطن لا تمثل موقف العراق الرافض لأية علاقة مع الكيان الغاصب

2019/07/06 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن استنكاره الشديد لتصريحات السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين ، معتبرا اياها لا تمثل موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض لأية علاقة مهما كان نوعها مع الكيان الغاصب لارضنا المحتلة في فلسطين .ودعا الكعبي في بيان اليوم السبت وزارة الخارجية لأخذ دورها في مساءلة السفير […]

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