علي عدنان يجدد عقده مع فانكفور الكندي لموسمين

2019/07/06 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد نادي نادي فانكوفر وايتكابس الكندي تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي علي عدنان لمدة موسمين بعقد يعد الأعلى بين مدافعي الدوري الأمريكي .وقال مصدر مقرب من اللاعب علي عدنان لوكالة وطن للانباء :” أن علي عدنان وقع رسميا مع ناديه فانكوفر لموسمين بعقد يعد الأعلى في تاريخ النادي بل وأعلى عقد بين مدافعي الدوري الامريكي […]

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