2019/07/06 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rma3GfOMxgI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لما ترجع المنزل متأخر وتحاول تهرب من عقوبة أمك) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لما ترجع المنزل متأخر وتحاول تهرب من عقوبة أمك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).