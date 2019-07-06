مجلس بابل:اليونسكو وافق على تحويل القصر بالمدينة الأثرية الى متحف

2019/07/06 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعلن مجلس محافظة بابل، السبت، عن موافقة اليونسكو على تحويل القصر المشيد وسط الآثار الى متحف اثري بدل إزالته، مبينا ان المجلس يعمل على اطلاق المشاريع الخاصة بالمدينة الأثرية قبل نهاية العام الجاري.وقال رئيس المجلس علي الكرعاوي لـ/المعلومة/ إن “اليونسكو اعترض في وقت سابق على بناء القصر وإضافات بعض الأبنية من […]

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