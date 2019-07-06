الشيخ قيس الخزعلي:الحفاظ على الحكومة ضرورة وطنية والسعودية فشلت بالعراق

2019/07/06 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الحفاظ على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “ضرورة وطنية”، فيما اشار إلى أن السياسات السعودية فشلت في العراق.ونشر الصحافي اللبناني نور أيوب على صفحته بالفيسبوك تصريحات للشيخ الخزعلي قال إنه ادلى بها “اثناء لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت، مع عددٍ من “المهتمين”

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