ملاكات نقل الطاقة في الجنوب تنجز تأهيل خطي رميلة جديدة – CPS132 KV بالكامل

2019/07/06 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب ، السبت ، عن إنجاز أعمال تأهيل خطي (رميلة جديدة – CPS4,5 132KV) بالكامل وإعادتهما للعمل .وقالت الشركة في بيان وتلقته وكالة صدى ” باشراف ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام المهندس زياد علي فاضل وضمن خطة ٢٠١٩ ، انجزت ملاكات نقل الطاقة في الجنوب /

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