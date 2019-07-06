الحسيني:دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي

2019/07/06 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، ان دماء الشهداء فضحت الفلاحي وسربت التسجيلات، عازيا تخطيط واشنطن لاستهداف الحشد الى اسقاط الاخير مخططاتها في العراق.وقال الحسيني لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ان “ الحشد الشعبي اسقط مخططات ومؤامرات امريكية كثيرة لتدمير العراق بعد سقوط الموصل”.واضاف ان “الاميركان يريدون استهداف

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