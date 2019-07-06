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روحاني لماكرون: على الاتحاد الأوروبي العمل بمسؤولياته تجاه الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن

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روحاني لماكرون: على الاتحاد الأوروبي العمل بمسؤولياته تجاه الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن

السبت 6 يوليو 2019 - 20:03

روحاني لماكرون: على الاتحاد الأوروبي العمل بمسؤولياته تجاه الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن

روحاني لماكرون: على الاتحاد الأوروبي العمل بمسؤولياته تجاه الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن

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