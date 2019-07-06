2019/07/06 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة غازيتا الروسية في تقرير نشرته حول الموضوع، أن بوابة منظمة السياحة العالمية التي تجمع آراء السياح من جميع أنحاء العالم أعلنت نتائج التصويت على لقب الشعب الأكثر جاذبية في العالم، وكشفت عن أن مواطني أوكرانيا يتمتعون بأكثر نسبة من الجاذبية بين سكان العالم.وقال منظمو المسابقة إنهم أجروا دراسة استقصائية شملت مستخدمي الموقع البالغ عددهم 1.5 مليون شخص، وأن كلا منهم أجاب حسب اختياره وذوقه الخاص لتصنيف المراكز الخمسين الأولى لأكثر شعوب العالم جاذبية.وأوردت الصحيفة أن أوكرانيا اعتمدت صورة الممثلة الشهيرة ميلا كونيس البالغة من العمر 35 سنة، وأن فوزها في المسابقة لم يكن مفاجئا لنجاح الجمال الأوكراني في الحضور القوي على المنصات العالمية.واحتلت الدانمارك المرتبة الثانية في المسابقة، ومثلتها المغنية والممثلة وعارضة الأزياء بريجيت نيلسن التي طالما أذهلت الصحفيين وعشاق السينما بجمالها وطول قامتها البالغ 185 سنتيمترا.أما الروس الذين يُعرفون بجمالهم بين شعوب العالم، فهم مدرجون ضمن قائمة الشعوب الأكثر جاذبية، إلا أنهم لا يحتلون مراتب متقدمة مثل جيرانهم الإقليميين، وإنما يقبعون في المرتبة 33.ولم يتوقع الخبراء هذه النتائج، نظرا لأن عارضات الأزياء الروسيات اللاتي وضعت صورهن كممثلات ل‍روسيا في هذه المسابقة، وهما ناتاليا فوديانوفا وإيرينا شايك، ينقذن روسيا عادة في مثل هذه المسابقات.ويرجح الخبراء أن عدم فوز روسيا لا علاقة له بمدى جاذبية نسائها، وإنما هو نتيجة الوضع السياسي المتوتر والعلاقات المتدهورة بين روسيا والغرب والمواقف السياسية التي تتبناها روسيا.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الشعوب الأكثر جمالاً وجاذبية في العالم ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الشعوب الأكثر جمالاً وجاذبية في العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).